Доставка природной питьевой воды в 19-литровой таре

Служба доставки питьевой бутилированной воды Одинцовского района занимается доставкой воды в квартиры и офисы Одинцово, и в дома и дачи всего района (округа).

Поставляем натуральную природную воду известных производителей, расположенных в экологически чистых районах. Воду добывают и разливают в бутыли емкостью 19 литров, очищенную только от частиц песка и глины, сохранившую все полезные свойства природной воды!

Доставка воды в Одинцово и по Одинцовскому району бесплатная и ежедневная. Нам доверяет огромное количество организаций и семей.

Являемся дилерами таких брендов как вода: Аквадель, Павловская, Истоки Домбая, Горная Вершина, Архыз, талая ледниковая Мраморная, минеральная вода Алан-су, Кубай, детская вода Акваделька, Эльбрусинка, Алфавит и другие! Всегда в наличие помпы и кулеры для розлива воды, и другое дополнительное оборудование. Всё это Вы можете заказать с бесплатной доставкой на дом и дачу, на квартиру и в офис, в школу и детский сад.

Приём заказов осуществляется ежедневно, с 7:30 до 21:00, без перерыва на обед и без выходных по телефонам:

8-926-911-68-86

8-915-189-00-88

Доставка осуществляется ежедневно, в удобное для вас время, с 8:00 до 18:00, без перерыва на обед и без выходных, в следующие населенные пункты:

Внимание! Акция!*

Вода Аквадель недорого!

При покупке от 4 бутылей воды «Аквадель» + бесплатная доставка - цена 325 рублей за 19 литровую бутыль!*

* - Акция действует при доставке на квартиры для следующих населенных пунктов: Одинцово, Голицыно, Звенигород, Дубки и Трехгорка.
  • Одинцово
  • Голицыно
  • Звенигород
  • Кубинка
  • Можайск
  • Наро-Фоминск
  • Руза
  • Большие Вяземы
  • Гарь-Покровское
  • Герцено
  • Дорохово
  • Ершово
  • Жаворонки
  • Захарово
  • Калининец
  • Каринское
  • Кезьмино
  • Кобяково
  • Малые Вяземы
  • Можайское шоссе
  • Минское шоссе
  • Палицы
  • Петелино
  • Петровское шоссе
  • Покровское
  • Солманово
  • Тучково
  • Хлюпино
  • Часцы
  • Чупряково
  • Садовые товарищества
  • Дачи и коттеджные поселки
  • Акулово
  • Баковка
  • Барвиха
  • Власиха
  • Внуково
  • Вырубово
  • Горки-10,-2,-8
  • Грязь
  • Дубки
  • Жуковка
  • Зеленая Роща
  • Зайцево
  • Калининец
  • Кокошкино
  • Крекшино
  • Лапино
  • Лесной Городок
  • Мамоново
  • Николина Гора
  • Осоргино
  • Подушкино
  • Перхушково
  • Раздоры
  • Рождественно
  • Рублево-Успенское шоссе
  • Семенково
  • Солослово
  • Толстопальцево
  • Трехгорка
  • Усово
  • Успенское
  • Успенское шоссе

Это далеко не весь список населённых пунктов, куда мы доставляем воду и кулеры. Если Вы не нашли название своего адреса, то Вы можете уточнить всё по телефону у нашего менеджера.

Также можно заказать помпу для воды, кулер, аксессуары и комплектующие:

Кулеры для воды и помпы, а также кофе и кофемашины:

Дополнительное оборудование и запчасти для кулеров:

Заказать доставку воды

Телефон:
8-926-911-68-86