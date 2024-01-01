Доставка природной питьевой воды в 19-литровой таре

Служба доставки питьевой бутилированной воды Одинцовского района занимается доставкой воды в квартиры и офисы Одинцово, и в дома и дачи всего района (округа).

Поставляем натуральную природную воду известных производителей, расположенных в экологически чистых районах. Воду добывают и разливают в бутыли емкостью 19 литров, очищенную только от частиц песка и глины, сохранившую все полезные свойства природной воды!

Доставка воды в Одинцово и по Одинцовскому району бесплатная и ежедневная. Нам доверяет огромное количество организаций и семей.

Являемся дилерами таких брендов как вода: Аквадель, Павловская, Истоки Домбая, Горная Вершина, Архыз, талая ледниковая Мраморная, минеральная вода Алан-су, Кубай, детская вода Акваделька, Эльбрусинка, Алфавит и другие! Всегда в наличие помпы и кулеры для розлива воды, и другое дополнительное оборудование. Всё это Вы можете заказать с бесплатной доставкой на дом и дачу, на квартиру и в офис, в школу и детский сад.

Приём заказов осуществляется ежедневно, с 7:30 до 21:00, без перерыва на обед и без выходных по телефонам:

8-926-911-68-86

8-915-189-00-88

Доставка осуществляется ежедневно, в удобное для вас время, с 8:00 до 18:00, без перерыва на обед и без выходных, в следующие населенные пункты: