Доставка природной питьевой воды в 19-литровой таре
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Служба доставки питьевой бутилированной воды Одинцовского района занимается доставкой воды в квартиры и офисы Одинцово, и в дома и дачи всего района (округа).
Поставляем натуральную природную воду известных производителей, расположенных в экологически чистых районах. Воду добывают и разливают в бутыли емкостью 19 литров, очищенную только от частиц песка и глины, сохранившую все полезные свойства природной воды!
Доставка воды в Одинцово и по Одинцовскому району бесплатная и ежедневная. Нам доверяет огромное количество организаций и семей.
Являемся дилерами таких брендов как вода: Аквадель, Павловская, Истоки Домбая, Горная Вершина, Архыз, талая ледниковая Мраморная, минеральная вода Алан-су, Кубай, детская вода Акваделька, Эльбрусинка, Алфавит и другие! Всегда в наличие помпы и кулеры для розлива воды, и другое дополнительное оборудование. Всё это Вы можете заказать с бесплатной доставкой на дом и дачу, на квартиру и в офис, в школу и детский сад.
Приём заказов осуществляется ежедневно, с 7:30 до 21:00, без перерыва на обед и без выходных по телефонам:
8-926-911-68-86
8-915-189-00-88
Доставка осуществляется ежедневно, в удобное для вас время, с 8:00 до 18:00, без перерыва на обед и без выходных, в следующие населенные пункты:
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Внимание! Акция!*
При покупке от 4 бутылей воды «Аквадель» + бесплатная доставка - цена 325 рублей за 19 литровую бутыль!*
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Это далеко не весь список населённых пунктов, куда мы доставляем воду и кулеры. Если Вы не нашли название своего адреса, то Вы можете уточнить всё по телефону у нашего менеджера.
Также можно заказать помпу для воды, кулер, аксессуары и комплектующие:
Кулеры для воды и помпы, а также кофе и кофемашины:
- Напольные кулеры
- Напольные кулеры со шкафчиком
- Напольные кулеры с холодильником
- Напольные кулеры с нижней загрузкой
- Настольные кулеры
- Помпы
- Чалдовые кофемашины
Дополнительное оборудование и запчасти для кулеров:
- Держатели стаканов на винтах AEL белые, серые и черные
- Держатели стаканов на магните AEL и крепление для них белые, серые и черные
- Подставки для 3-х или 6-ти бутылей Российского производства
- Подставка пластиковая Долфин
- Ручки для удобной переноски бутылей
- Помпы механические и электрические
- Чалды для кофемашин
Заказать доставку воды
Телефон:
8-926-911-68-86